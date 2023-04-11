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Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады погиб на Украине
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Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады погиб на Украине

Экс-депутат Рады, возглавлявший захват храма УПЦ, умер на Украине
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Экс-депутат Верховной Рады Владимир Стретович, возглавлявший захват одного из украинских храмов, погиб в ДТП 6 апреля. Соответствующую информацию на своих страницах в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подтвердили его коллеги.

Бывший депутат Александр Доний сообщил, что Стретович разбился в аварии. Эту информацию также подтвердил еще один коллега погибшего Михаил Поживанов.

Как отметила украинская журналистка Мирослава Бердник, незадолго до своей смерти Стретович возглавил захват храма Украинской православной церкви (УПЦ). Однако, она не стала уточнять, о каком именно храме идет речь.

Похороны Стретовича прошли 10 апреля.

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