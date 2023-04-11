Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 апреля
Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 11 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3.
В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, ночью похолодает до 0, местами до –3.
Днем прогнозируется южный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/с.
Атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба.
Ранее, 10 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.
В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.
До этого, 7 апреля, Вильфанд спрогнозировал потепление до +16…+18 градусов в Москве, что на 4–6 градусов выше нормы.