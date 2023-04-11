Реклама
Прямой эфир
Мир
Возглавлявший захват храма УПЦ экс-депутат Рады погиб на Украине
Мир
NBC указал на попытку Трампа заблокировать показания Пенса в суде
Мир
В Германии начались протесты из-за огромного потока беженцев
Экономика
Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России
Мир
В США сообщили о работе над усовершенствованием санкций против РФ
Мир
Байден отменил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Экономика
Доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
Общество
Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км
Мир
Полянский рассказал об отказах дипломатам из РФ в просьбе покинуть Нью-Йорк
Экономика
Плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Мир
В США понадеялись на сокращение союзниками закупок вооружений у РФ
Мир
Госдеп заявил о незаконном удерживании журналиста Гершковича в России
Мир
Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о перспективах зерновой сделки
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 11 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, ночью похолодает до 0, местами до –3.

Днем прогнозируется южный ветер со скоростью 3–8 м/с, ночью — ветер переменных направлений, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

Ранее, 10 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе жителей Москвы и Московской области преимущественно ждет теплая погода с температурой до +16 градусов, однако к концу недели ожидается похолодание.

До этого, 7 апреля, Вильфанд спрогнозировал потепление до +16…+18 градусов в Москве, что на 4–6 градусов выше нормы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023