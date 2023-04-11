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NBC указал на попытку Трампа заблокировать показания Пенса в суде

NBC: Трамп пытается заблокировать показания Пенса на процессе о попытке пересмотра выборов
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Экс-президент США Дональд Трамп попытается заблокировать дачу показаний в суде бывшим вице-президентом Майком Пенсом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил телеканал NBC.

Пенс должен дать показания суду присяжных по делу о пересмотре итогов президентских выборов 2020 года. По этому делу Трампу могут вынести новое обвинение из-за вмешательства в электоральный процесс.

По данным журналистов, Трамп попытался оспорить его выступление, обратившись в суд столичного округа Колумбия. Тем не менее, Пенс согласен дать показания и не будет саботировать расследование в отношении Трампа.

Стыд и Трамп: экс-президенту предъявят обвинения за связь с порноактрисой
Впервые в истории США бывший глава государства станет фигурантом уголовного дела

Ранее, 9 апреля, Дональд Трамп заявил, что демократы используют коррумпированную судебную систему страны для фальсификации на президентских выборах 2024 года. Он добавил, что собирается вести войну с «этими глупыми людьми в руководстве Соединенных Штатов», у которых «хорошо получается лишь заниматься дезинформацией и мошенничеством на выборах».

До этого, 7 апреля, Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена самой некомпетентной за всю историю страны. Экс-глава Белого дома указал на то, что из-за этой некомпетентности нынешних американских властей США столкнулись с множеством серьезных проблем, таких как миграционный кризис, фактическая потеря долларом статуса мирового валютного стандарта, а также приближение мира в целом к третьей мировой войне.

В США против Трампа возбуждено уголовное дело. Оно связано с возможным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

4 апреля состоялись в Нью-Йорке первые судебные слушания. Экс-президент не признал свою вину в фальсификации документов. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Комментируя свое обвинение, Трамп заявил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш, в свою очередь, назвал судебный процесс против Трампа преследованием по политическим мотивам.

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