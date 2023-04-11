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Боец «Ахмата» сообщил об отказе ВСУ забирать тела боевиков

«РИА Новости»: украинские боевики в первую очередь забирают с поля боя тела наемников
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Об этом 11 апреля заявил боец спецназа «Ахмат».

Он отметил, что на кременском направлении боевики оставляют тела украинцев, забирая погибших наемников.

«Забирают (украинские боевики с поля боя. — Ред.) в основном наемников, своих оставляют. К своим относятся как к мясу, не знаю, как еще выразиться», — приводит слова бойца «РИА Новости».

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Ранее, 30 марта, боевик ВСУ не смог сдержать эмоций, рассказывая о потерях в армии. Он также добавил, что постоянно вспоминает тех, кто не пережил многочисленные боестолкновения.

28 марта подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что из-за больших потерь ВСУ под Артемовском морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр переполнены и отказываются принимать тела погибших боевиков. Он уточнил, что на фоне этого отмечается дефицит транспорта и, соответственно, людей для транспортировки тел погибших.

Накануне Марочко заявил, что потери украинских войск на артемовском направлении в среднем составляют 200 человек в сутки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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