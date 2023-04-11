Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
Общество
Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км
Мир
Полянский рассказал об отказах дипломатам из РФ в просьбе покинуть Нью-Йорк
Экономика
Плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Мир
В США понадеялись на сокращение союзниками закупок вооружений у РФ
Мир
Госдеп заявил о незаконном удерживании журналиста Гершковича в России
Мир
Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о перспективах зерновой сделки
Мир
Полиция установила личность стрелявшего в Луисвилле
Мир
Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП
Общество
Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания
Экономика
Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясом в торговле
Мир
Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП
Общество
«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке
Сюжет:

В США сообщили о работе над усовершенствованием санкций против РФ

Замминистра финансов Шамбо: США продолжают работу над усовершенствованием антироссийских санкций
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон работает над усовершенствованием санкций против Москвы. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил замминистра финансов США по международным делам Джей Шамбо.

Он высказал мнение о том, что новые ограничения уже не актуальны и гораздо важнее наращивать эффективность действующих рестрикций. По словам Шамбо, американские власти рассматривают варианты ужесточения санкционного режима, а также занимаются поиском и ликвидацией всевозможных дыр.

При этом чиновник заявил, что принятые меры уже оказали серьезное влияние на Россию.

Произвели пакет: какие новые меры против РФ ввел Запад
Наиболее чувствительными выглядят санкции в отношении банковского сектора, но на большинство граждан очередные ограничения вряд ли повлияют

4 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности заявил об устойчивом положении на фоне санкций. Он подчеркнул, что страна смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление западной блокады.

До этого, 16 марта, глава государства охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он отметил, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023