В США сообщили о работе над усовершенствованием санкций против РФ

Вашингтон работает над усовершенствованием санкций против Москвы. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил замминистра финансов США по международным делам Джей Шамбо.

Он высказал мнение о том, что новые ограничения уже не актуальны и гораздо важнее наращивать эффективность действующих рестрикций. По словам Шамбо, американские власти рассматривают варианты ужесточения санкционного режима, а также занимаются поиском и ликвидацией всевозможных дыр.

При этом чиновник заявил, что принятые меры уже оказали серьезное влияние на Россию.

4 апреля президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности заявил об устойчивом положении на фоне санкций. Он подчеркнул, что страна смогла направить все усилия и ресурсы на преодоление западной блокады.

До этого, 16 марта, глава государства охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он отметил, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.