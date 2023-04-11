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Российский военный рассказал о переброске боевиков ВСУ в Артемовск

«РИА Новости»: Киев бросает солдат в Артемовск без подготовки, прикрывая отход основных сил
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Фото: РИА Новости
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Киев продолжает бросать силы на оборону Артемовска (украинское название — Бахмут), параллельно отводя в тыл основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля заявил сотрудник ЧВК «Вагнер».

По его словам, новых боевиков ВСУ без должной подготовки привозят на позиции ночью. Они не знают, куда при необходимости нужно отступать, поэтому «вылезают в разные стороны». Как отметил сотрудник «Вагнера», таким образом ВСУ могут прикрывать отход в тыл основных сил.

«Такое ощущение, что, может, придерживают передние фланги, пока тылы оттягиваются. Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», — приводит его слова «РИА Новости».

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем Вооруженных сил РФ.

Также 10 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

До этого, 7 апреля, источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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