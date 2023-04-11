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Госдеп заявил о незаконном удерживании журналиста Гершковича в России

Госдеп США признал подозреваемого в шпионаже Гершковича незаконно удерживаемым в России
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
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Замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател 10 апреля заявил, что американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича «незаконно удерживают» в России.

В своем заявлении Пател ссылается на принятое госсекретарем США Энтони Блинкеном решение.

«Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен вынес решение относительно того, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России», — говорится в заявлении.

В случае, если американского гражданина признают «незаконно удерживаемым» в какой-либо стране, ряд ведомств США начинает разрабатывать стратегию по освобождению этого человека.

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Ранее, 8 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщила, что администрация США готова к «креативным решениям» с целью освобождения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Главный вопрос заключается в том, какую форму примет договоренность Москвы и Вашингтона и насколько трудно будет ее согласовать. Отмечается, что самым простым вариантом мог бы быть обмен заключенными на россиянина, задержанного в США по обвинению в совершении киберпреступлений.

Накануне корреспондент Эван Гершкович, арестованный в России по делу о шпионаже в пользу США, категорически отверг выдвинутые против него обвинения. Дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 6 апреля обсудил с послом США в Москве Линн Трейси арест Гершковича. Встреча состоялась по просьбе американского посла.

В Белом доме 5 апреля выразили надежду на скорое получение консульского доступа к Гершковичу. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопрос о консульском доступе американских дипломатов к журналисту прорабатывается. При этом она отметила, что МИД РФ не будет реагировать на письмо глав мировых СМИ в защиту Гершковича, учитывая их лицемерное отношение к представителям российской прессы.

До этого, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили задержание журналиста WSJ во время телефонного разговора. Российский дипломат обратил внимание американского госсекретаря на необходимость уважать решения российских властей.

О задержании сотрудниками ФСБ гражданина США Гершковича стало известно 30 марта. Было установлено, что он собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию американской стороны. Как пояснили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, американец был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. В тот день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест до 29 мая. В настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово».

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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