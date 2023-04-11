Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП
Общество
Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания
Экономика
Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясом в торговле
Мир
Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП
Общество
«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке
Мир
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Мир
В США признали отсутствие единой версии об утечке документов Пентагона
Мир
Нетаньяху опроверг информацию о поставках оружия на Украину
Мир
В Болгарии опровергли сообщения СМИ о намерении подарить Украине истребители
Спорт
ЦСКА в третий раз обошел СКА в серии финала Западной конференции КХЛ
Мир
СМИ сообщили о штурме храма УПЦ в Каменце-Подольском
Общество
На экологию в России в 2023 году потратят около 290 млрд рублей
Общество
Суд арестовал экс-чиновника Росавиации Костылева

Таксисты попросили ввести мораторий на медосмотры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. С инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит 30 тыс. перевозчиков.

Бонус без малуса: безаварийным таксистам предложили возвращать часть стоимости ОСАГО
Почему страховые компании отказываются оформлять автогражданку для таких машин

Они сообщают, что выполнить указанное требование нереально, так как для этого нет необходимой инфраструктуры и специалистов.

«1 сентября вступает в силу закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Им закреплено право самозанятых граждан на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем указанный закон устанавливает к ним ряд требований, которые выполнить невозможно», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В их числе в организации указывают обязанности для водителей по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины.

«Выполнение данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме», — говорится в обращении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разлюбишь кататься: таксисты просят ввести мораторий на медосмотр

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023