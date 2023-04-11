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В США понадеялись на сокращение союзниками закупок вооружений у РФ

Госдеп рассчитывает на сокращение Вьетнамом и другими странами закупок вооружений в России
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Фото: Global Look Press/Yin Bogu
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Вашингтон рассчитывает на то, что иностранные партнеры сократят объем военных закупок у РФ. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

По его словам, Энтони Блинкен провел беседы по поводу российского вооружения с представителями государств-союзников и в полной мере донес до них позицию Штатов.

«[Подход] будет соответствовать законодательству США… чтобы такие партнеры, как Вьетнам, диверсифицировали свои оборонные закупки, отходя от России», — отметил Критенбринк.

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Ранее, 3 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что альянс опасается повторения украинского конфликта в Восточной Азии. Тревожным фактором, по его мнению, является сближение Китая и России.

1 апреля председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что российско-китайский военный союз создал бы риски для Штатов. По его словам, хотя действия Пекина и Москвы не указывают на формирование вооруженного альянса, но в теории подобное объединение может стать вызовом для Вашингтона.

23 февраля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что информация о поставках Китаем оружия России является домыслами НАТО. Кроме того, он добавил, что НАТО игнорирует интересы безопасности российской и украинской сторон, при этом претендует на роль оборонительного союза. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, в свою очередь, заявила, что у ЕС нет четких доказательств поставок Пекином Москве летального оружия.

До этого, 18 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены возможной помощью со стороны Китая в адрес РФ в ведении боевых действий на Украине. В тот же день он предупредил КНР о последствиях, если она окажет материальную помощь России в спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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