Полянский назвал условие переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Возможность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка существует, для этого необходимы две трети голосов в Генеральной Ассамблее. Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Такая возможность гипотетически существует <…>. Для этого должна быть принята резолюция Генассамблеи. 2/3 государств ООН (а их всего 193) должны высказываться за то, чтобы штаб-квартиру перевести в другое место», — пояснил он.

Однако уговорить пойти на такой шаг малые и развивающиеся страны, которых в организации большинство, достаточно проблематично. Дело в том, что в Нью-Йорке давно работают их постпредства, вложены определенные средства, а у дипсотрудников налажена жизнь.

«Но я не исключаю, что на каком-то этапе накопившаяся критическая масса нерешенных вопросов подтолкнет большинство стран ООН сделать выбор в пользу какой-то другой точки. Пока мы далеко от этого», — допустил Полянский.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:



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