Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП
Общество
Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания
Экономика
Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясом в торговле
Мир
Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП
Общество
«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке
Мир
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Мир
В США признали отсутствие единой версии об утечке документов Пентагона
Мир
Нетаньяху опроверг информацию о поставках оружия на Украину
Мир
В Болгарии опровергли сообщения СМИ о намерении подарить Украине истребители
Спорт
ЦСКА в третий раз обошел СКА в серии финала Западной конференции КХЛ
Мир
СМИ сообщили о штурме храма УПЦ в Каменце-Подольском
Общество
На экологию в России в 2023 году потратят около 290 млрд рублей
Общество
Суд арестовал экс-чиновника Росавиации Костылева
Сюжет:

Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания

Задержанный в Запорожской области агент понимал, что был наводчиком для украинских боевиков
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный в Запорожской области агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины рассказал, что цель сбора информации о российских военных и гражданских объектах ему была известна заранее. Мужчина 10 апреля подтвердил правоохранительным органам, что передавал данные для нанесения украинскими боевиками ударов.

«Да, для нанесения ударов», — сказал он во время дачи показаний, запись с проведения которых передали правоохранительные органы журналистам.

22-летний задержанный рассказал, что он «скинул координаты местной военной комендатуры РФ». Также по предложению своего товарища мужчина ездил в Херсонскую область, где выявил 13 блокпостов военнослужащих РФ.

«По опыту могу сказать, что спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж», — добавил сотрудник правоохранительных органов.

Задержанный уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. Также за нарушение правил условного наказания он был объявлен в России в федеральный розыск и, «уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора — ГУР Украины», сказал он.

Шпионский туман: американскому журналисту Гершковичу грозит до 20 лет
Репортера The Wall Street Journal подозревают в сборе секретных данных о деятельности российского военного предприятия

О задержании агента ГУР министерства обороны Украины стало известно ранее в этот день. Как рассказали в правоохранительных органах, в число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан.

Кроме того, уточнялось, что задержанный — гражданин России. В настоящее время следствие проверяет мужчину на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля. Известно, что за помощь украинским спецслужбам задержанный получал до 2,5 тыс. рублей за каждое задание. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 7 апреля, в Херсонской области сотрудниками ФСБ также были задержаны агент Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособник. Они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023