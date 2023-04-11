Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания

Задержанный в Запорожской области агент Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины рассказал, что цель сбора информации о российских военных и гражданских объектах ему была известна заранее. Мужчина 10 апреля подтвердил правоохранительным органам, что передавал данные для нанесения украинскими боевиками ударов.

«Да, для нанесения ударов», — сказал он во время дачи показаний, запись с проведения которых передали правоохранительные органы журналистам.

22-летний задержанный рассказал, что он «скинул координаты местной военной комендатуры РФ». Также по предложению своего товарища мужчина ездил в Херсонскую область, где выявил 13 блокпостов военнослужащих РФ.

«По опыту могу сказать, что спецслужбы киевского режима в своей работе опираются либо на асоциальных, маргинальных личностей, как этот задержанный, либо применяют угрозы и шантаж», — добавил сотрудник правоохранительных органов.

Задержанный уже был условно осужден за побои и угрозы убийством. Также за нарушение правил условного наказания он был объявлен в России в федеральный розыск и, «уже находясь в нем, стал участником террористической организации и пособником ее куратора — ГУР Украины», сказал он.

О задержании агента ГУР министерства обороны Украины стало известно ранее в этот день. Как рассказали в правоохранительных органах, в число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан.

Кроме того, уточнялось, что задержанный — гражданин России. В настоящее время следствие проверяет мужчину на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля. Известно, что за помощь украинским спецслужбам задержанный получал до 2,5 тыс. рублей за каждое задание. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 7 апреля, в Херсонской области сотрудниками ФСБ также были задержаны агент Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособник. Они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Продолжается проведение специальной операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.