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В постпредстве РФ при ООН призвали запустить арбитраж в отношении США

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Россия будет настаивать на том, чтобы ООН запустила процесс арбитража в отношении США, поскольку те систематически нарушают свои обязательства страны пребывания центральных учреждений организации. Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Визовые отказы — по-прежнему достаточно частая практика. Есть значительное количество людей, которых американская сторона безосновательно внесла в свои черные списки, то есть они вообще никак не могут сюда въехать, им автоматически отказывают», — подчеркнул он.

Как напомнил российский дипломат, у Соединенных Штатов есть обязательства как у государства, где находятся центральные учреждения ООН. В соответствии с соглашением между организацией и правительством США, Вашингтон обязан давать визы любым делегатам, которые направляются на мероприятия в рамках ООН.

«Но применительно к нам американцы часто задействуют оговорку о том, что США могут не выдать визу по соображениям национальной безопасности. Это настолько широкое понятие, что под него можно подвести всё что угодно», — указал Полянский.

В связи с этим Россия настаивает на том, чтобы ООН инициировала арбитраж, указывающий, что Вашингтон системно нарушает свои обязательства. Впрочем, запуск такой процедуры — прерогатива генерального секретаря, страны могут только рекомендовать, но генсек находится уже «буквально в шаге» от этого, чтобы пойти на это, заключил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:

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