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Полянский рассказал об отказах дипломатам из РФ в просьбе покинуть Нью-Йорк

Полянский рассказал о сотне отказов дипломатам из РФ в просьбе покинуть пределы Нью-Йорка
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Фото: TASS/Zuma
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Российские дипломаты получили от властей США около сотни отказов в просьбе покинуть 25-мильную зону. Об этом заявил в интервью «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, напомнив, что сейчас сотрудники постоянного представительства должны получать особое разрешение для выезда за пределы этой зоны.

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Как напомнил дипломат, в конце прошлого года Соединенные Штаты ввели новые ограничения в отношении всех российских дипломатов при ООН, за исключением постоянного представителя.

«Пока не приходит согласие, человек не имеет права трогаться в путь. Мы уже недели две не подаем их, потому что это абсолютно бесперспективно. С того момента все наши заявки — около сотни — были отклонены, и людям пришлось менять планы. Сейчас мы сидим в пределах этой 25-мильной зоны (около 40 км), которая включает себя Нью-Йорк, частичку Лонг-Айленда, и выезжать за этот круг мы не можем», — поделился Полянский.

К тому же, многие сотрудники российского постпредства находятся там без американской визы. Как напомнил дипломат, когда она заканчивается, тот или иной человек вполне легально может находиться на территории Соединенных Штатов, однако выехав за пределы страны, он не сможет вернуться.

«Значительная часть наших сотрудников никуда не может выехать: ни домой, ни в третью страну в отпуск, поскольку не будет возможности вернуться. Вот такой метод давления применяется. <…> Пока никаких послаблений нет, не знаю стоит ли нам ожидать их, учитывая общий контекст наших двусторонних отношений», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:

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