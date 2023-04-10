Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

На северо-востоке Сирии пункт поддержки Вооруженных сил США подвергся ракетному обстрелу. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявила пресс-служба Центрального командования ВС США.

«Безуспешный выстрел ракетой был произведен по коалиционным силам на пункте поддержки Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51 по времени восточного побережья США (17:51 по местному времени. — Ред.). Другая ракета была обнаружена на месте, откуда велся обстрел», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате атаки никто не пострадал, ущерба базе и ее имуществу нет.

Ранее, 26 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не намерены сокращать военное присутствие в Сирии после ударов по своим базам.

24 марта стало известно, что крупнейшие американские базы на сирийских нефтяных месторождениях Аль-Омар и Конико подверглись ракетному обстрелу.