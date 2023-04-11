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Сюжет:

Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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В будущем может появиться международная комиссия, которая займется расследованием диверсий на «Северных потоках». Об этом в интервью «Известиям» заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Я бы этого не исключал. Трудно сказать, как будет меняться международная обстановка в ближайшее время. Прогнозы давать очень сложно, но я вижу, что запрос есть. Это очень серьезно, когда явно какой-то государственный игрок вдруг начинает уничтожать такие важные инфраструктурные объекты», — сказал он.

По словам российского дипломата, большинство стран Организации Объединенных Наций волнует факт взрывов на «Северных потоках», никто из них не хотел бы оказаться в подобной ситуации. Именно поэтому на каком-то этапе вопрос создания международной комиссии вновь может быть поднят.

«Однако сначала действительно нужно еще раз убедиться в абсолютно пустых надеждах на национальные расследования», — заключил Полянский.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:

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