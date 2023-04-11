Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП

Западные страны, в особенности США, не заинтересованы в проведении международного расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в интервью «Известиям» заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Очевидно, что западные страны, прежде всего США, не заинтересованы в международном объективном расследовании. Они заинтересованы в том, чтобы замести следы и пустить следствие по ложному пути. С самого начала было понятно, что группа западных государств — тех, кто стабильно следует в фарватере США, а их сейчас в Совбезе семь или восемь, в зависимости от конфигурации, — при любом раскладе резолюцию не поддержат, потому что считают, что никакое международное расследование не требуется», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, их логика заключается в том, чтобы дать ФРГ, Швеции и Дании поработать в рамках национальных расследований диверсий. При этом Полянский напомнил, что раньше страны Запада всегда были одними из первых, кто запрашивал разбирательство на международном уровне.

«За время работы над документом мы смогли доказать, что национальные расследования — это имитация какой-то активности, деятельности. Мы распространили в СБ копию нашей переписки с этими тремя странами, из которых следовало, что они просто держат нас на расстоянии, направляя нам отписки, не информируя о расследовании и стремясь нас туда не допустить», — добавил первый зампостпреда РФ при ООН.

Вместе с тем сейчас у Берлина, Копенгагена и Стокгольма уже не получится работать в том неспешном темпе, в котором расследования велись до этого, поскольку теперь появился «определенный пригляд» со стороны Совбеза ООН.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Полянского «Известиям»:



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