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ЦСКА в третий раз обошел СКА в серии финала Западной конференции КХЛ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Московский клуб ЦСКА обыграл петербургский СКА в пятом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в понедельник, 10 апреля.

Игра завершилась со счетом 7:3.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (13-я минута), Михаил Григоренко (14, 33, 55), Константин Окулов (47, 59) и Максим Мамин (52). У петербуржцев отличились Александр Никишин (7), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55).

Московские армейцы в третий раз вырвались вперед в серии. Сейчас команда ведет со счетом 3–2.

Следующая игра ожидается 12 апреля. Соперники выйдут на лед в Москве.

Лидер серии поборется за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом», который в финале Восточной конференции обыграл омский «Авангард».

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Ранее, 6 апреля, ЦСКА обошел СКА со счетом 4:0. Первую шайбу забил форвард столичной команды Константин Окулов. Также проявили себя Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон.

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