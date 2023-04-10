ЦСКА в третий раз обошел СКА в серии финала Западной конференции КХЛ
Московский клуб ЦСКА обыграл петербургский СКА в пятом матче финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в понедельник, 10 апреля.
Игра завершилась со счетом 7:3.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков (13-я минута), Михаил Григоренко (14, 33, 55), Константин Окулов (47, 59) и Максим Мамин (52). У петербуржцев отличились Александр Никишин (7), Эмиль Галимов (8) и Александр Волков (55).
Московские армейцы в третий раз вырвались вперед в серии. Сейчас команда ведет со счетом 3–2.
Следующая игра ожидается 12 апреля. Соперники выйдут на лед в Москве.
Лидер серии поборется за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом», который в финале Восточной конференции обыграл омский «Авангард».
Ранее, 6 апреля, ЦСКА обошел СКА со счетом 4:0. Первую шайбу забил форвард столичной команды Константин Окулов. Также проявили себя Владислав Каменев, Максим Соркин и Фредрик Классон.