Появились кадры с места смерти семьи в подмосковном Домодедово

В распоряжении «Известий» 10 апреля появились кадры с места гибели супружеской пары в Домодедово.

Соседи погибших сообщили, что семья воспитывала четверых детей. Однако, как рассказала одна из местных жительниц, старшая дочь давно живет отдельно от родителей.

«Это очень большая трагедия. Остались деточки, дедушка с бабушкой уже не молодые», — рассказала соседка пары.

Ранее, 9 апреля, источник «Известий» сообщил, что именно соседи погибших первыми забили тревогу, когда услышали громкий детский плач, и вызвали полицию. В квартире действительно нашли детей, а также мертвых мужчину и женщину.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области начали доследственную проверку по факту гибели пары.