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В Запорожской области задержали агента ГУР минобороны Украины

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В Запорожской области задержан агент главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом 10 апреля сообщили в правоохранительных органах.

«Молодой человек передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан», — рассказал представитель силовых структур журналистам.

Подозреваемый является гражданином России. Следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля. По сведениям правоохранительных органов, с ним была установлена связь через Telegram, где ему предложили вступить в легион «Свобода России» (запрещен на территории России).

За помощь спецслужбам Украины задержанный получал до 2,5 тыс. рублей за каждое задание. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Ранее, 7 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму диверсанта, который сотрудничал с кураторами Сил специальных операций (ССО) Украины и хотел подорвать крупную подстанцию в Керчи. Им оказался уроженец Ровненской области 52-летний Сергей Г. Имея российское и украинское гражданство, в 2022 году он сменил фамилию и был завербован сотрудниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), поддерживая связь с заказчиками в мессенджере.

Также в этот день в Херсонской области сотрудниками ФСБ также был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособник. Они собирали данные о дислокации и перемещении российских войск. Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 4 апреля, ФСБ задержала супружескую пару из Свердловской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины. Им было предъявлено обвинение по статье «Госизмена». Противоправная деятельность супругов заключалась в передаче данных одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

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