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В Подмосковье открыли 60 кабинетов для пациентов-сердечников

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В поликлиниках Московской области открыли сразу 60 кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Об этом министр здравоохранения Алексей Сапонюк сообщил в ходе совещания в правительстве региона.

В специализированных кабинетах пациенты могут пройти полный комплекс диагностики, в том числе сделать ЭКГ и УЗИ сердца. Также в них начали проводить специальный лабораторный мониторинг ХСН.

«Очень важный функционал, потому что большая часть пациентов с болезнями системы кровообращения имеют ту или иную форму хронической сердечной недостаточности», — прокомментировал глава минздрава.

Также министр подчеркнул важность своевременной постановки на диспансерный учет пациентов с ХСН, их обследования и правильного подбора терапии.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», после открытия подобных кабинетов охват пациентов УЗИ сердца вырос в 10 раз. Продолжается и работа по выявлению пациентов с ХСН. Так, в марте 2022 года было известно о 32 тыс. больных с хронической сердечной недостаточностью, спустя год речь идет уже о 167 тыс. человек.

28 февраля кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин выше, чем у женщин. Предупредить развитие опасных патологий помогут своевременная диагностика и физическая активность.

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