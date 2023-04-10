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Партия социалистов Молдавии объявила о возвращении Додона в руководство

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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон назначен исполнительным секретарем Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Об этом она объявила 10 апреля на своем сайте.

Решение принято по итогам заседания республиканского совета ПСРМ. Додон также вошел в состав исполнительного комитета, являющегося коллегиальным руководящим органом формирования.

Также республиканский совет принял решение выдвинуть Влада Батрынча председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, а Зинаиду Гречаный избрать почетным председателем ПСРМ.

Додон возглавлял ПСРМ в 2011–2016 и 2020–2021 годах, уходя из партии на время занятия должности президента страны. С 2021 года он являлся почетным председателем партии.

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И почему три года назад съемка с участием экс-президента Молдавии не стала основанием для возбуждения дела

18 ноября 2022 года Додон был освобожден из-под домашнего ареста, под которым он находился с мая. Тогда экс-президент Молдавии заявил, что его борьба только начинается. Он назвал решение суда о его освобождении первой победой.

Экс-президента задержали, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

18 мая представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявляла, что уголовное дело в отношении Додона возбуждено после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру еще в июне 2019 года. На ней бывший на тот момент лидером Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон пакет не принял, но всё равно был обвинен в коррупции.

26 мая политик заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду.

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