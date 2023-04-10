Украинские авиакомпании почти полностью эвакуировали пассажирские самолеты из страны

Пассажирские самолеты почти полностью вывезены из Украины, сообщает польское издание Rzeczpospolita в понедельник, 10 апреля.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines также вывезла свой Boeing 737-800. Самолет присоединился к 11 самолетам того же типа, которые теперь летают в качестве чартерных рейсов с украинским экипажем для других перевозчиков в Европе и Африке.

На данный момент в стране осталось всего 41 воздушное судно. Уточняется, что среди них три самолета Wizz Air и 14 самолетов, принадлежащих «Международным авиалиниям Украины» (МАУ).

С начала проведения специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года, целью которой является защита Донбасса, украинские авиаперевозчики и крупные международные компании прекратили полеты на Украину из-за закрытия воздушного пространства. Авиакомпании Украины вроде SkyUp и МАУ работают за рубежом.