Ассоциацию управляющих компаний создали в Рязанской области

В Рязанской области создали Ассоциацию управляющих компаний, в нее вошли 14 организаций, обслуживающих более 4 млн кв. м жилья. Об этом 10 апреля сообщает РИА «7 новостей».

На сегодняшний день сформировано семь базовых целей и задач. В их числе повышение качества управления домами, взаимодействие компаний с органами власти и различными структурами, разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ЖКХ.

«Вести это взаимодействие разрозненно крайне сложно, поэтому УК объединились в ассоциацию. Через конструктивный диалог, направленный на поиск эффективных решений, и полноправное партнерство мы рассчитываем добиться улучшения качества работы управляющих компаний, которое смогут ощутить на себе жители города», — прокомментировал председатель ассоциации Сергей Сапунов.

Как уточняет 62INFO.ru, в будущем ассоциация может пополниться новыми членами. Совместная работа управляющих компаний позволит отладить механизмы и обменяться опытом.