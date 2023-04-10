Правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО

Правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован в понедельник, 10 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о соглашении между Россией и Киргизией, которое было подписано в Москве 16 августа 2022 года. После одобрения правительством документ будет представлен президенту РФ Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму и Совет Федерации.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым по телефону вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Президенты подтвердили обоюдный настрой по укреплению союзнических отношений России и Киргизии, а также договорились продолжать поддерживать личный контакт.

В декабре 2021 года Путин ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана.

10 февраля 1995 года 10 стран — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали соглашение об объединении систем ПВО.