Видео. Беженцы из Артемовска рассказали о страхе за детей из-за действий ВСУ в городе

Видео. Беженцы из Артемовска рассказали о страхе за детей из-за действий ВСУ в городе

2023-04-10 20:48:19

2023-04-10 20:48:19

2023-04-10 20:48:19

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