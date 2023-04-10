Беженцы из Артемовска рассказали о страхе за детей из-за действий ВСУ в городе

Жители Артемовска (украинское название — Бахмут) Алексей и Татьяна рассказали 10 апреля «Известиям» о том, как пережили последние месяцы в городе.

Алексей сообщил, что каждую ночь танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещался по их району и разбивал дома.

«Каждые 20 минут бил. Знал, что нас там 40 человек, что дети есть», — заявил мужчина.

Кроме того, у людей был страх, что ВСУ отберут детей, так как о подобных случаях упоминалось неоднократно.

«Дети были на контроле <...> Кто-то зайдет из военных — сразу надо ребенка прятать», — сказала Татьяна.

В настоящее время семья в безопасности. Социальные службы Луганской Народной Республики помогли Алексею, Татьяне и их дочери устроиться в Луганске.

Жительница Наталья Ткаченко 3 апреля также рассказывала, что боевики ВСУ вместе с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» занимались вывозом детей из Артемовска, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины.

Другая жительница города Ирина Турова в конце марта рассказала о том, что украинские боевики буквально за три дня уничтожили целый жилой район Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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