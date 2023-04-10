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Передвижной Дом культуры поступил в один из районов Тамбовской области

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Староюрьевский район Тамбовской области получил Дом культуры на колесах с современным оборудованием. Об этом сообщает региональное правительство.

«Автоклуб оборудован современным мультимедийным оборудованием. В нем установлена сцена площадью 18 кв. м, двухполосная акустическая система, мониторы, осветительные приборы, мультимедийный проектор», — говорится в сообщении властей.

Также передвижной ДК оборудован микрофонными системами, коммутационным оборудованием, генератором. Кроме того, в машине обустроены ниши и вешалка для перевозки инструментов и костюмов артистов.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», стоимость клуба составила 7,9 млн рублей. Средства выделили в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

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