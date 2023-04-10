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В Кентукки в ходе стрельбы в колледже погиб один человек

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Фото: AP Photo/Timothy D. Easley
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В американском городе Луисвилле (штат Кентукки) стало известно о втором за этот день случае стрельбы. В результате нападения на технический колледж погиб один человек, передает местная полиция 10 апреля в своем Twitter.

Еще один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.

На официальной странице учебного заведения в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) указано, что на данный момент в кампусе никого нет, колледж временно закрыт.

При этом, по информации полицейских, обстоятельства не связывают два этих инцидента. Известно, что преступник скрылся с места происшествия.

Это уже второй инцидент со стрельбой в городе за день. Ранее в центре Луисвилля произошла стрельба возле Old National Bank. По последней информации, пострадало восемь человек, включая двух офицеров полиции. Всего погибли четыре человека. Уточняется, что преступник также мертв.

На данный момент правоохранительные органы работают над установлением личности всех жертв.

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