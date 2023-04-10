Стоимость биткоина выросла до $29 тыс. впервые с июня 2022 года
Стоимость биткоина превысила $29 тыс. впервые с июня 2022 года. Об этом 10 апреля сообщил портал CoinDesk.
На пике цена криптовалюты доходила до $29 284,3, после чего опустилась вниз, оставаясь при этом выше уровня $29 тыс.
В начале 2023 года курс биткоина находился на уровне $16,5 тыс.
3 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что за I квартал 2023 года биткоин подорожал к доллару на 72%, до $28 465. По его словам, росту котировок способствовало снятие Китаем коронавирусных ограничений, из-за чего повысился спрос на рискованные активы. Также имеет значение замедление инфляции в США.
14 февраля опрошенные «Известиями» эксперты прогнозировали, что поддержка банковского сектора США со стороны властей и ожидание смягчения монетарной политики на Западе спровоцируют дальнейший рост биткоина.