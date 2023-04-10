Два участка трассы Казань — Оренбург расширят в Татарстане

В Татарстане расширят до четырех полос два участка трассы Р-239 Казань — Оренбург общей протяженностью около 17 км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы пройдут на территории Лаишевского, Бугульминского и Бавлинского районов. Так, на 10-километровом отрезке от поворота на Лаишево дорогу расширят с устройством разделительной полосы шириной 2,7 м, пишет ИА «Татар-информ».

«Существующую дорожную одежду усилят, а новую устроят в границах полосы отвода. Для обеспечения водоотвода заменят 12 водопропускных труб. Для отвода поверхностных стоков устроят кюветы, железобетонные прикромочные лотки и водосбросы по откосам», — говорится в сообщении управления.

Кроме того, для повышения безопасности движения и ликвидации левых опасных поворотов обустроят три съезда с переходно-скоростными полосами. Потоки будут разделены осевым барьерным ограждением. Завершить реконструкцию планируется к ноябрю 2024 года.

Аналогичные работы пройдут на участке с 340-го по 347-й км трассы, который проходит по двум другим районам республики, уточняет InKazan.ru. Их должны закончить к осени 2025 года.

Общая протяженность федеральной трассы Р-239 составляет около 900 км. Из них 388,5 км проходят по территории Татарстана.