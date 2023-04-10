Лингвист объяснил причину ошибок в написании «Тотального диктанта»

Ошибки в написании «Тотального диктанта» демонстрируют утрату орфографического навыка, который теряется в том числе потому, что люди всё больше уходят в интернет-коммуникацию. Такое мнение 10 апреля «Известиям» высказал научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А.С. Пушкина, доцент Андрей Щербаков.

Он отметил, что в виртуальной среде орфографические и пунктуационные нормы не такие жесткие по сравнению с рукописным текстом.

«Поэтому люди менее строго стали относиться к самим себе, к соблюдению правил орфографии и пунктуации. Из-за этого страдает и зрительная память, так как люди всё чаще видят в интернете неправильное, нарочито неправильное или «облегченное» написание. А если человек видит какой-то текст, написанный с ошибкой, то он может воспринять его как правильный, не зная или не понимая этого, а затем может перенести эти ошибки и в свой письменный текст», — пояснил Щербаков.

По его словам, это демонстрирует проблемы соотношения фонетики с графикой. Например, люди часто сомневаются в написании иностранных слов, так как на этапе заимствования они зачастую носят вариативный характер. Что касается редко используемых слов, то, по словам лингвиста, люди начинают отображать их так, как захотят, опираясь на правила и тенденции, которые помнят.

Кроме того, он отметил, что нельзя сбрасывать со счетов, что не все хорошо учатся.

«Возможно, определенную роль играет и то, что с экрана компьютера или смартфона мы читаем несколько иначе, чем с бумажных носителей. С экранов мы просматриваем, а книги читаем линейно — слово за слово, предложение за предложением, абзац за абзацем. Поэтому и за счет большей роли просмотрового чтения визуальная память постепенно стирается и не играет уже столь значимую роль при восприятии текста, и, соответственно, люди делают ошибки», — подытожил Щербаков.

Ранее в этот день руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова рассказала, что для россиян, которые приняли участие в ежегодной акции «Тотальный диктант», одним из самых сложных слов стало «сызмальства». Филологи, проверявшие сданные тексты на родине акции — в Новосибирске, нашли в нем девять различных ошибок. Кроме того, участники диктанта часто делали ошибки в таких словах, как «барсук», «рябчик», «муравей». Уточнялось, что в Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.

«Тотальный диктант» был проведен 8 апреля в более чем 700 городах 43 стран. Так, жители Южной Кореи, Японии, КНР, Австралии и Новой Зеландии для участия в мероприятии подключались к онлайн-трансляции Дальневосточного федерального университета.

В 2023 году текст диктовали тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова, а также актриса Эмилия Спивак. Акция «Тотальный диктант» была проведена в 20-й раз.