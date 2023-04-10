Реклама
Прямой эфир
Мир
Партия социалистов Молдавии объявила о возвращении Додона в руководство
Мир
Министра обороны США проинформировали об утечке данных Пентагона
Мир
Украинские авиакомпании почти полностью эвакуировали пассажирские самолеты из страны
Мир
На Украине объявили в розыск экс-главу Фонда госимущества по подозрению в коррупции
Мир
Трамп призвал избавиться от Байдена
Мир
Байден после стрельбы в Луисвилле обвинил республиканцев в разгуле насилия
Мир
Правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО
Общество
Паромную переправу через Керченский пролив остановили из-за ветра
Общество
Беженцы из Артемовска рассказали о страхе за детей из-за действий ВСУ в городе
Экономика
Стоимость биткоина выросла до $29 тыс. впервые с июня 2022 года
Общество
Лингвист объяснил причину ошибок в написании «Тотального диктанта»
Интернет и технологии
В РКН заявили об отсутствии основания для разблокировки Twitter
Мир
Президент Молдавии призвала граждан выйти на митинг в поддержку евроинтеграции
Сюжет:

Лингвист объяснил причину ошибок в написании «Тотального диктанта»

Лингвист Щербаков: ошибки в «Тотальном диктанте» связаны с переходом в интернет-коммуникацию
0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ошибки в написании «Тотального диктанта» демонстрируют утрату орфографического навыка, который теряется в том числе потому, что люди всё больше уходят в интернет-коммуникацию. Такое мнение 10 апреля «Известиям» высказал научный руководитель Центра исследований и медиакоммуникаций Института русского языка им. А.С. Пушкина, доцент Андрей Щербаков.

Он отметил, что в виртуальной среде орфографические и пунктуационные нормы не такие жесткие по сравнению с рукописным текстом.

«Поэтому люди менее строго стали относиться к самим себе, к соблюдению правил орфографии и пунктуации. Из-за этого страдает и зрительная память, так как люди всё чаще видят в интернете неправильное, нарочито неправильное или «облегченное» написание. А если человек видит какой-то текст, написанный с ошибкой, то он может воспринять его как правильный, не зная или не понимая этого, а затем может перенести эти ошибки и в свой письменный текст», — пояснил Щербаков.

По его словам, это демонстрирует проблемы соотношения фонетики с графикой. Например, люди часто сомневаются в написании иностранных слов, так как на этапе заимствования они зачастую носят вариативный характер. Что касается редко используемых слов, то, по словам лингвиста, люди начинают отображать их так, как захотят, опираясь на правила и тенденции, которые помнят.

Кроме того, он отметил, что нельзя сбрасывать со счетов, что не все хорошо учатся.

«Возможно, определенную роль играет и то, что с экрана компьютера или смартфона мы читаем несколько иначе, чем с бумажных носителей. С экранов мы просматриваем, а книги читаем линейно — слово за слово, предложение за предложением, абзац за абзацем. Поэтому и за счет большей роли просмотрового чтения визуальная память постепенно стирается и не играет уже столь значимую роль при восприятии текста, и, соответственно, люди делают ошибки», — подытожил Щербаков.

Чтобы знали: в России хотят проводить «тотальный диктант» по истории
Почему популяризация знаний о событиях из жизни страны пока идет тяжело

Ранее в этот день руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова рассказала, что для россиян, которые приняли участие в ежегодной акции «Тотальный диктант», одним из самых сложных слов стало «сызмальства». Филологи, проверявшие сданные тексты на родине акции — в Новосибирске, нашли в нем девять различных ошибок. Кроме того, участники диктанта часто делали ошибки в таких словах, как «барсук», «рябчик», «муравей». Уточнялось, что в Новосибирске тексты на проверку сдали почти 4,5 тыс. человек.

«Тотальный диктант» был проведен 8 апреля в более чем 700 городах 43 стран. Так, жители Южной Кореи, Японии, КНР, Австралии и Новой Зеландии для участия в мероприятии подключались к онлайн-трансляции Дальневосточного федерального университета.

В 2023 году текст диктовали тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова, а также актриса Эмилия Спивак. Акция «Тотальный диктант» была проведена в 20-й раз.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023