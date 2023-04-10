Беженец из Артемовска рассказал о расстрелах бойцами ВСУ мирных жителей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пулемета расстреливают мирных жителей Артемовска (украинское название — Бахмут), ожидающих прихода российских войск. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказал беженец из этого города.

«Под самый конец называли ждунами. В городе просто расстреливали людей. Просто так. С автомата могли расстрелять или с пулемета. Это было нормально для них. Им мы просто мешали, но нами же они и прикрывались. Им сказали, что Россия не будет стрелять в мирных — они за нами прятались, и всё равно нас убивать еще пытались», — заявил он.

По его словам, солдаты ВСУ также отнимали детей у родителей, в том числе у него самого.

«Пришли и силой заставили детей загрузиться. Те, кто пытались это остановить, возмущались, — избили. Интернета чтобы не было, с автомата тарелку разбили. Детей силой вылавливали в садике и тащили из подвала, оттуда силой выдергивали. Меня, например, прикладом били за то, что не хотел выводить ребенка», — заявил мужчина.

В то же время он отметил, что украинские военные снимали про себя репортажи, чтобы показать себя с лучшей стороны.

«Они возили телевидение, снимали, как они сегодня тебя угощают, а завтра приедут и всыпят тебе. Это они делали. Создавали условия, чтобы люди начали куда-то уходить. Просто заставляли людей уйти из домов. Им вот надо было позицию свою где-то занимать, надо убрать людей, и они не пытались даже говорить ничего. Просто минами сразу начинали сыпать», — сказал беженец.

Ранее, 23 марта, эвакуированная российскими войсками жительница Артемовска Ирина Турова рассказала, что украинские военные буквально за три дня уничтожили целый жилой район Ступки, разрушив при отступлении оттуда все дома. Также она отметила, что украинские боевики расстреливали оставшихся в домах жителей из танка, а подвалы с прячущимися мирными гражданами закидывали гранатами.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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