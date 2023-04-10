Реклама
Прямой эфир
Мир
Партия социалистов Молдавии объявила о возвращении Додона в руководство
Мир
Министра обороны США проинформировали об утечке данных Пентагона
Мир
Украинские авиакомпании почти полностью эвакуировали пассажирские самолеты из страны
Мир
На Украине объявили в розыск экс-главу Фонда госимущества по подозрению в коррупции
Мир
Трамп призвал избавиться от Байдена
Мир
Байден после стрельбы в Луисвилле обвинил республиканцев в разгуле насилия
Мир
Правительство РФ одобрило соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО
Общество
Паромную переправу через Керченский пролив остановили из-за ветра
Общество
Беженцы из Артемовска рассказали о страхе за детей из-за действий ВСУ в городе
Экономика
Стоимость биткоина выросла до $29 тыс. впервые с июня 2022 года
Общество
Лингвист объяснил причину ошибок в написании «Тотального диктанта»
Интернет и технологии
В РКН заявили об отсутствии основания для разблокировки Twitter
Мир
Президент Молдавии призвала граждан выйти на митинг в поддержку евроинтеграции

Беженец из Артемовска рассказал о расстрелах бойцами ВСУ мирных жителей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пулемета расстреливают мирных жителей Артемовска (украинское название — Бахмут), ожидающих прихода российских войск. Об этом 10 апреля «Известиям» рассказал беженец из этого города.

«Под самый конец называли ждунами. В городе просто расстреливали людей. Просто так. С автомата могли расстрелять или с пулемета. Это было нормально для них. Им мы просто мешали, но нами же они и прикрывались. Им сказали, что Россия не будет стрелять в мирных — они за нами прятались, и всё равно нас убивать еще пытались», — заявил он.

По его словам, солдаты ВСУ также отнимали детей у родителей, в том числе у него самого.

«Пришли и силой заставили детей загрузиться. Те, кто пытались это остановить, возмущались, — избили. Интернета чтобы не было, с автомата тарелку разбили. Детей силой вылавливали в садике и тащили из подвала, оттуда силой выдергивали. Меня, например, прикладом били за то, что не хотел выводить ребенка», — заявил мужчина.

В то же время он отметил, что украинские военные снимали про себя репортажи, чтобы показать себя с лучшей стороны.

«Они возили телевидение, снимали, как они сегодня тебя угощают, а завтра приедут и всыпят тебе. Это они делали. Создавали условия, чтобы люди начали куда-то уходить. Просто заставляли людей уйти из домов. Им вот надо было позицию свою где-то занимать, надо убрать людей, и они не пытались даже говорить ничего. Просто минами сразу начинали сыпать», — сказал беженец.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Ранее, 23 марта, эвакуированная российскими войсками жительница Артемовска Ирина Турова рассказала, что украинские военные буквально за три дня уничтожили целый жилой район Ступки, разрушив при отступлении оттуда все дома. Также она отметила, что украинские боевики расстреливали оставшихся в домах жителей из танка, а подвалы с прячущимися мирными гражданами закидывали гранатами.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023