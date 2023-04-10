Поврежденный участок Нагорного парка восстановят в Барнауле

В Барнауле приведут в порядок участок Нагорного парка, на котором после зимы образовались повреждения. Об этом сообщает городская мэрия.

«На первой террасе Нагорного парка со стороны улицы Мамонтова под асфальтовым и плиточным покрытием образовались подземные пустоты, произошло размытие террасного склона. Это произошло из-за промыва талыми водами основания грунта», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет altapress.ru, сейчас специалисты обследуют поврежденную территорию. Затем будет разработан план работ и восстановление асфальта и газона. Сроки проведения ремонта не называются.

В марте сообщалось, что в Барнауле в 2023 году планируют установить полсотни новых камер видеонаблюдения. Большая их часть в количестве 27 штук появится в парке «Центральный».