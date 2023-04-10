Бурзиев предрек Шлеменко победу над Эномото за счет опыта
Российский боец Александр Шлеменко победит швейцарца Ясуби Эномото за счет своего опыта. Об этом 10 апреля «Известиям» заявил боец ММА Борис Бурзиев.
«Похвально для спортсмена быть уверенным в победе. Эномото возрастной, не менее опытный, чем Шлеменко. Хороший ударник. У него есть основания рассчитывать на свою победу. Но я бы так уверен не был. Шлеменко может на опыте вытащить», — сказал Бурзиев.
Он также отметил, что Эномото своими словами раскручивает бой, который состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
9 апреля чемпион по рукопашному бою и самбо, боец ММА, видеоблогер Артем Тарасов назвал Эномото ярким, колоритным и сильным бойцом. По словам Тарасова, каждый его выход на ринг был интересным. Предстоящий поединок будет тяжелым для россиянина, потому что соперник действительно силен, предположил Тарасов.
До этого, 6 апреля, боец ММА Иван Штырков назвал фаворитом предстоящего боя Эномото. Он указал на то, что в предыдущих боях швейцарец держал хороший темп, несмотря на жестких соперников. Вследствие чего Шлеменко придется хорошо подготовиться, чтобы отражать удары, отметил боец.
Шлеменко и Эномото ранее встречались в 2014 году. Тогда российский боец одержал победу решением судей.