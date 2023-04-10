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Бурзиев предрек Шлеменко победу над Эномото за счет опыта

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российский боец Александр Шлеменко победит швейцарца Ясуби Эномото за счет своего опыта. Об этом 10 апреля «Известиям» заявил боец ММА Борис Бурзиев.

«Похвально для спортсмена быть уверенным в победе. Эномото возрастной, не менее опытный, чем Шлеменко. Хороший ударник. У него есть основания рассчитывать на свою победу. Но я бы так уверен не был. Шлеменко может на опыте вытащить», — сказал Бурзиев.

Он также отметил, что Эномото своими словами раскручивает бой, который состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

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9 апреля чемпион по рукопашному бою и самбо, боец ММА, видеоблогер Артем Тарасов назвал Эномото ярким, колоритным и сильным бойцом. По словам Тарасова, каждый его выход на ринг был интересным. Предстоящий поединок будет тяжелым для россиянина, потому что соперник действительно силен, предположил Тарасов.

До этого, 6 апреля, боец ММА Иван Штырков назвал фаворитом предстоящего боя Эномото. Он указал на то, что в предыдущих боях швейцарец держал хороший темп, несмотря на жестких соперников. Вследствие чего Шлеменко придется хорошо подготовиться, чтобы отражать удары, отметил боец.

Шлеменко и Эномото ранее встречались в 2014 году. Тогда российский боец одержал победу решением судей.

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