Глава СНБО призвал украинцев не ждать «волшебных» дат контрнаступления

Украинцам не стоит ждать «волшебных» дат контрнаступления, написал 10 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Twitter.

«Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждем волшебных дат», — заявил глава СНБО.

Он отметил, что власти действуют спокойно и последовательно.

Информационный ажиотаж, по словам Данилова, не идет на пользу планам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что украинское контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал.

В свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы своего контрнаступления.

Информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению появилась в середине марта в западной прессе, спустя несколько недель министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку войск к такой операции и призвал союзников усилить военную поддержку страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.