Премьер-министр Эстонии Каллас ушла в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об уходе в отставку, чтобы возглавить новое правительство. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба парламента Эстонии.

«Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента. В отставку также уходит и возглавляемое ей правительство», — говорится в сообщении.

Каллас возглавит новое коалиционное правительство, в которое войдут 13 министров. Коалицию сформируют Реформистская партия Каллас, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200», получившие большинство в парламенте по итогам прошедших 5 марта выборов.

Реформистская партия получит портфели министров обороны, финансов, юстиции, климата, культуры и социальной защиты. Социал-демократы возглавят МВД, министерство регионального развития и здоровья. «Эстония 200» получит посты глав МИДа, министерства образования, а также экономики и инфотехнологий.

В июле 2022 года Каллас заявила о намерении уйти с поста премьер-министра и готовности возглавить новый кабмин после распада прежней правящей коалиции. Вместе с ней ушло и правительство. 18 июля в стране был сформирован новый кабинет министров с Каллас в качестве премьера. Суммарно она возглавляет правительство с 26 января 2021 года.