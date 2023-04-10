Ремонт улицы Вермишева стартовал в Липецке

В Липецке приступили к ремонту улицы Вермишева. Демонтажные работы стартовали в понедельник, 10 апреля, сообщает городская администрация.

Сейчас подрядчик убирает старые бортовые камни, затем приступит к снятию старого покрытия. Согласно контракту, на участке протяженностью около 500 м дорожники уложат два слоя асфальта, обновят тротуары, установят знаки и нанесут разметку.

Как уточняет GOROD48, улица Вермишева стала четвертым объектом нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее работы начались на улицах Белянского, Кривенкова и Крупской.

Всего в 2023 году в Липецке по нацпроекту приведут в порядок 38 участков дорог. Завершить ремонт планируется до конца лета.