В ГД внесли проект заявления о репрессивной политике Киева по уничтожению УПЦ

Проект заявления о репрессивной политике Киева по уничтожению канонической Украинской православной церкви (УПЦ) внесен с Госдуму. Об этом заявил 10 апреля журналистам глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В документе, который есть в распоряжении ТАСС, указано, что депутаты «разделяют чувства негодования и крайнего возмущения миллионов христиан» действиями Киева, направленными на полное уничтожение УПЦ.

В проекте отмечается, что УПЦ не должна становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора.

Кроме того, в документе подчеркивается, что жизни священников Киево-Печерской лавры находятся по угрозой и мировое сообщество должно дать оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В марте ситуация обострилась вокруг Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

1 апреля Службой безопасности Украины наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту Павлу было предъявлено подозрение. Ему вменили сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Шевченковский суд в Киеве назначил ему домашний арест на два месяца с электронным браслетом в Киевской области, вдали от монастыря.

Кроме того, 6 апреля во Львове начался демонтаж деревянного Свято-Владимирского храма Украинской православной церкви.