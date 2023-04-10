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Небензя заявил о появлении переданного Киеву оружия у преступных группировок ЕС

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Фото: TASS/Zuma
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Оружие, переданное западными странами Украине, переходит в руки преступных группировок в Европе. Об этом 10 апреля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Россия давно обращала внимание на то, что накачка киевского режима оружием приведет к его попаданию на черные рынки и в руки организованной преступности и террористов. Это теперь подтверждается фактами. Поставленное западными странами оружие стало всплывать в различных государствах Европы, пополнять арсенал организованной преступности, что признают представители европейской полиции», — заявил он на заседании Совета безопасности ООН.

Также Небензя обвинил США в нарушении международных норм поставок оружия. По его словам, Соединенные Штаты вынуждают третьи страны производить оружие советского и российского образца без разрешения Москвы. Он также отметил, что «накачка» Украины вооружением со стороны западных стран наглядно иллюстрирует «эрозию международного права в сфере поставок оружия».

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В феврале депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре уже предупреждал, что отправленное на Украину оружие после завершения конфликта может оказаться у террористов в других регионах.

Кроме того, в декабре 2022 года Небензя сообщил о росте нелегальных поставок оружия, предназначенного для Украины. По его словам, контрабандная техника появляется на черном рынке не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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