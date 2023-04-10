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Мирный житель погиб в ДНР из-за обстрела со стороны украинских боевиков

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Мужчина погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

Мэр уточнил, что это произошло в населенном пункте Веселое.

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Ясиноватая и ее окрестности регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.

Ранее, 8 апреля, украинские боевики выпустили по Ясиноватой два снаряда из реактивной системы залпового огня. Разрушения получили несколько домов частного сектора. В результате обстрела погибли восемь человек.

До этого, 6 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Владимировка и Никольское в Волновахском районе ДНР. Военные выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм за две минуты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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