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Аналитик объяснил ослабление рубля и спрогнозировал его укрепление

Аналитик Беспалов: нормализация бюджетных расходов может повлиять на укрепление рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В апреле нельзя исключать умеренного ослабления рубля, но в случае укрепления стоимости нефти и постепенной нормализации бюджетных расходов возможна стабилизация курса и укрепление российской валюты, считает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Об этом он рассказал «Известиям» 10 апреля.

«В прошлую пятницу курс доллара обновил годовой максимум, в моменте поднимаясь до 83,5 рубля, евро и юань также подорожали к рублю и обновили максимумы с апреля прошлого года. При этом на динамику курса на прошлой неделе могла повлиять новость о сокращении с 7 апреля ежедневных закупок валюты со стороны Центробанка для Минфина в рамках бюджетного правила до 3,7 млрд рублей по сравнению с 5,4 млрд рублей в день в предыдущем месяце», — объяснил эксперт.

Говоря о факторах поддержки российской нацвалюты, аналитик отметил, что рубль пока не отреагировала на рост нефтяных цен, которые вернулись к отметкам начала марта на фоне недавнего решения некоторых стран ОПЕК+ сократить добычу с мая.

«Одной из причин слабости рубля мог выступать возросший дефицит бюджета, однако в прошлую пятницу после публикации данных Минфина о том, что по итогам I квартала бюджетный дефицит сократился до 2,4 трлн рублей, снизившись по сравнению с показателем на конец февраля, российская валюта частично отыграла потери, хотя и закрылась по отношению к доллару выше уровня в 81 рублей», — добавил Беспалов.

Еще одним потенциальным фактором для ослабления рубля он назвал продажу зарубежными компаниями российских активов, в связи с чем спрос на валюту для проведения таких сделок может расти. Крупные сделки должны получать одобрение Министерства финансов, а значит, это контролируемый процесс, уточнил аналитик.

«В этой связи, хотя умеренного ослабления курса с текущих уровней в апреле исключать нельзя, в случае укрепления нефти (в том числе за счет сокращения дисконта на российскую нефть), а также постепенной нормализации бюджетных расходов вероятна стабилизация курса, а затем и укрепление российской валюты», — заключил Беспалов.

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Ранее в этот день зампред Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что снижение курса российского рубля стало результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки России из-за ее проседания в начале года.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин привел «Известиям» прогноз, согласно которому до конца апреля американская валюта может установиться в районе 78–79 рублей, европейская — 86–87, юань — ближе к 11,5 рубля.

По данным сайта Мосбиржи, на 18:59 мск 10 апреля доллар достиг 81,6 рубля, евро — 88,8 рубля, юань — 11,8 рубля.

В конце января первый замминистра экономического развития России Илья Торосов заявил, что в Минэкономразвития в 2023 году ожидают курс на уровне в среднем 70 рублей за $1. Более широкий диапазон в среднем по году прогнозируется в 68–72 рубля.

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