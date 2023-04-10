NPD: Зеленский пообещал Польше территории Западной Украины в обмен на помощь против России

Украинский лидер Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пообещал Польше часть территории страны в обмен на помощь в борьбе с Россией. Если контрнаступление в Донбассе не пройдет успешно, территории Западной Украины перейдут соседнему государству. Об этом в понедельник, 10 апреля, написал автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась.

Журналист обратил внимание на то, что украинские войска терпят провалы в боевых действиях, а финансовая поддержка Киева не приносит западным странам прибыли и выгоды.

«Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с [польским лидером] Анджеем Дудой и вернуть Польше западную часть Украины. А также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — отмечает Галась.

Как отмечает автор материала, Зеленский во время поездки в Польшу продемонстрировал свою готовность пожертвовать частью территории в обмен на помощь Варшавы.

По его словам, политик уже понимает, что контрнаступление обречено на провал, а Вашингтон продолжит усиливать давление. Он также указал на то, что президента Украины начинает ненавидеть не только собственный народ, но и союзники, которые оказывали ему финансовую поддержку.

Журналист уверен, что в таких условиях украинскому лидеру остается только «любой ценой найти средства для урегулирования с США и Евросоюзом денежных вопросов, даже путем территориальных уступок».

Ранее, 10 апреля, сенатор Алексей Пушков отметил, что после визита в Варшаву президента Украины в Польше всё более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По мнению сенатора, можно не сомневаться в том, что Польша сделает всё возможное, чтобы эта мечта осуществилась.

6 апреля бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

За день до этого украинский лидер во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

4 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

Ранее, еще в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.