Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России подготовят учебник по украинскому языку для 5–9-х классов к концу года
Мир
Женщинам без хиджаба запретят заходить в метро Тегерана
Мир
Встреча глав МИДов России, Турции, Сирии и Ирана пройдет в начале мая в Москве
Армия
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Мир
Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Мир
В Киеве сообщили о получении партии танковых снарядов калибра 125 мм
Мир
Премьер-министр Эстонии Каллас ушла в отставку
Мир
Глава ПЦУ не будет проводить пасхальную службу в Киево-Печерской лавре
Мир
Небензя обвинил США в нарушении международных норм поставок оружия
Армия
Корреспондент «Известий» показал провальную атаку ВСУ под Кременной
Мир
Захарова предостерегла Молдавию от сближения с НАТО
Мир
Экс-советник Кучмы заявил об ударе Варшавы в спину Киеву из-за украинского зерна
Мир
Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты второй раз

Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского

Депутат ГД Гусев попросил главу Минкульта Любимову отменить выступления Козловского
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев выступил с просьбой об отмене выступлений актера Данилы Козловского. Обращение он адресовал министру культуры Ольге Любимовой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что причиной такого решения стали антироссийские высказывания Козловского в прошлом году, в том числе связанные сосуждением спецоперации, после которых он покинул страну и отправился в США.

В своем обращении Гусев подчеркиает, что власти должны запретить выступления тех деятелей культуры, которые осквернили специальную военную операцию (СВО) или дискредитировали российскую армию.

Известно, что с 20 по 23 апреля актер планировал выступить в петербургском Малом драматическом театре, приняв участие в постановках «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Скромнее надо петь: организация шоу артистов подорожала на 30%
Затрат стало больше, но цены на билеты пока остаются на прежнем уровне

Данила Козловский — российский актер театра и кино, кинорежиссер и заслуженный артист РФ. Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орёл» и «Ника», а также театральной премии «Золотая маска». Зрителям он запомнился по своим ролям в кинолентах «Мы из будущего», «Духless», «Легенда №17», «Экипаж» и «Викинг».

В начале года стало известно об отмене концерта шоумена Ивана Урганта. Ранее артист также высказывался против проведения СВО и покинул Россию.

Также 18 января в Иркутске был отменен концерт Валерия Меладзе, который ранее на одном из своих концертов продолжил, по мнению пользователей соцсетей, националистический лозунг Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023