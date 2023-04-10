Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Дмитрий Гусев выступил с просьбой об отмене выступлений актера Данилы Козловского. Обращение он адресовал министру культуры Ольге Любимовой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что причиной такого решения стали антироссийские высказывания Козловского в прошлом году, в том числе связанные сосуждением спецоперации, после которых он покинул страну и отправился в США.

В своем обращении Гусев подчеркиает, что власти должны запретить выступления тех деятелей культуры, которые осквернили специальную военную операцию (СВО) или дискредитировали российскую армию.

Известно, что с 20 по 23 апреля актер планировал выступить в петербургском Малом драматическом театре, приняв участие в постановках «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Данила Козловский — российский актер театра и кино, кинорежиссер и заслуженный артист РФ. Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орёл» и «Ника», а также театральной премии «Золотая маска». Зрителям он запомнился по своим ролям в кинолентах «Мы из будущего», «Духless», «Легенда №17», «Экипаж» и «Викинг».

В начале года стало известно об отмене концерта шоумена Ивана Урганта. Ранее артист также высказывался против проведения СВО и покинул Россию.

Также 18 января в Иркутске был отменен концерт Валерия Меладзе, который ранее на одном из своих концертов продолжил, по мнению пользователей соцсетей, националистический лозунг Украины.