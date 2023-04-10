В Рязанской области загорелась газовая заправка

В Рязанской области произошло возгорание газовой заправки, площадь составляет 500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в понедельник, 10 апреля.

Уточняется, что пострадавшие отсутствуют.

На официальном портале ГУ МЧС по Рязанской области указано, что вызов поступил в 17:48. Для тушения пожара привлечены четыре пожарных автомобиля, 11 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Ранее в этот день стало известно о пожаре в магазине «Пятерочка» в Калужской области. Площадь возгорания магазина в городе Мосальске составляла 1 тыс. кв. м. Посетители и сотрудники эвакуировались самостоятельно.

Также 10 апреля в подмосковном Нахабино на территории промзоны произошел крупный пожар. Площадь составляет порядка 1 тыс. кв. м.