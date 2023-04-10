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Экс-советник Кучмы заявил об ударе Варшавы в спину Киеву из-за украинского зерна
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Экс-советник Кучмы заявил об ударе Варшавы в спину Киеву из-за украинского зерна

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Польша нанесла удар Украине в спину, ограничив ввоз зерна. Об этом 10 апреля заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует, — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — сказал он в видео на своем YouTube-канале.

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Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что поставки зерна с Украины снизились в 5–6 раз. По его словам, большая доля украинского зерна проходит через страну транзитом. Премьер отметил, что теперь опустевшие польские хранилища освободились для местного зерна. Бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий даже предложил полностью запретить ввоз в страну украинских продуктов питания.

31 марта страны ЕС попросили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис с поставками украинского зерна в Европу. Отмечалось, что помимо Польши с подобными проблемами сталкиваются фермеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. 23 марта в польском Щецине фермеры вышли на протест из-за наплыва украинского зерна. В акции приняли участие несколько тысяч человек. Фермеры потребовали встречи с премьер-министром и выполнения их требований — введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна.

В прошлом году ЕС разрешил украинцам поставлять плоды своего сельского хозяйства в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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