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Небензя обвинил США в нарушении международных норм поставок оружия

Небензя: США в интересах Украины заставляют третьи страны нарушать нормы в сфере поставок оружия
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Фото: TASS/Zuma
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США вынуждают третьи страны в интересах Украины нарушать нормы в сфере поставок вооружений, так как требуют производить оружие советского и российского образца без разрешения Москвы. Об этом 10 апреля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Последовательное нарушение двусторонних договоренностей, включающих в себя запрет на реэкспорт или производство для поставок третьим странам вооружений без разрешения страны — поставщика оружия или технологий, идут в разрез с основополагающими практиками в области поставок продукции военного назначения», — подчеркнул постпред.

В частности, Небензя напомнил, что в ноябре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал возобновление производства боевых систем советского образца на предприятиях некоторых восточноевропейских государств. При этом постпред напомнил, что, согласно межправительственным соглашениям с этими странами, производимая продукция не должна была поставляться в третьи страны без письменного согласия России как продолжателя СССР.

Он также отметил, что накачка Украины вооружением со стороны западных стран наглядно иллюстрирует «эрозию международного права в сфере поставок оружия».

Постпред также обратил внимание на скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны. По его словам, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их.

Кроме того, отметил Небензя, игнорирование сертификатов конечного пользователя, которыми должна сопровождаться любая поставка оружия, в итоге приводит к тому, что многие вооружения оседают в руках преступников и оказываются на черных рынках.

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Накануне, 9 апреля, обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин сообщила, что США отправили на Украину в рамках нового пакета военной поддержки танки, созданные для «третьей мировой войны с Россией». Журналист рассказала, что к концу 1950-х годов начали расходиться слухи о том, что СССР занимается разработкой усовершенствованного танка, который может нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых боевых машин соперника Т-54/Т-55, Вашингтон приступил к созданию своего прототипа XM60. Теперь США включили танк M60 в предстоящую поставку вооружений для Киева.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации США выделили Украине более $35 млрд военной помощи, включая новый пакет вооружений. Дипломат указала на то, что западные страны продолжают накачивать Украину оружием и делать всё, чтобы украинский кризис «был максимально продолжительным и кровопролитным».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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