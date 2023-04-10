Мэр Воронежа предложил сделать выделенки на Остужевской развязке

Мэр Воронежа Вадим Кстенин предложил сделать выделенные полосы для общественного транспорта на новых путепроводах Остужевской развязки. В ходе оперативного совещания он поручил управлению транспорта проработать этот вопрос, пишет ИА «Абирег» в понедельник, 10 апреля.

Первый путепровод, который проходит через ж/д пути был открыт в сентябре 2022 года. Сейчас идет строительство второго, отмечает информагентство.

По словам градоначальника, получится восемь полос для движения. Он задался вопросом, не многовато ли это для автомобилистов.

«Может быть, сделаем выделенки на путепроводах, когда полноценно заработает Остужевская развязка вместе с третьим этапом, который мы еще не начинали. Я думаю, шесть полос для движения автомобилей будет достаточно. А по одной — выделенные полосы», – сказал Кстенин.

Реконструкция Остужевской развязки проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Она призвана значительно увеличить пропускную способность направления, как связывающего отдельные отдаленные микрорайоны с городской чертой, так и служащего выездом из города.

В ходе второго этапа планируется строительство шестиполосной дороги между виадуком через железнодорожные пути и развязкой с трассой М4. Также на этом этапе будет обустроена развязка в виде клеверного листа на пересечении улиц Остужева и Минская.