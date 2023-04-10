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В Киеве сообщили о получении партии танковых снарядов калибра 125 мм
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В Киеве сообщили о получении партии танковых снарядов калибра 125 мм

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Фото: REUTERS/Yan Dorbronosov
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Партия 125-миллиметровых танковых снарядов, которые изготавливаются совместно с одной из стран — членов НАТО прибыла на Украину, сообщает объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса страны «Укроборонпром».

«Боеприпасы изготавливаются совместно с одной из стран — членов НАТО за рубежом. Работаем дальше», — говорится в сообщении.

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Сегодня газета The Wall Street Journal предрекла Киеву «снарядный голод» для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и С-300 к концу мая. В материале от 10 апреля указано, что главным последствием при таком раскладе станет уязвимость около 40 критических объектов страны.

14 марта концерн «Укроборонпром» анонсировал производство танковых снарядов на территории неназванной страны НАТО. Как отмечала пресс-служба, производство снарядов вынесено за пределы Украины из соображений безопасности.

Ранее, 13 марта, агентство Bloomberg сообщило о том, что страны Евросоюза зашли в тупик в вопросе передачи Киеву 155-миллиметровых снарядов, в которых он нуждается. Как пишет агентство, ожидается, что Евросоюз подпишет план закупок снарядов для Украины на следующей неделе, однако государства ЕС еще не указали, сколько денег они готовы выделить на эти цели.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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