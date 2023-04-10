Financial Times заявила о сложности установить источник утечки данных США

Найти источник утечки секретных материалов Пентагона может быть сложно из-за того, что документы распечатаны и сфотографированы. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет газета Financial Times.

«Фактор, усложняющий расследование, заключается в том, что документы, которые изучила Financial Times, распечатаны и сфотографированы. Это, по словам чиновников, может усложнить отслеживание источника утечки», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что «слив» этих документов посеял хаос в Вашингтоне.

В конце прошлой недели, 8 апреля, сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование утечки засекреченных документов, которые появились в социальных сетях. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из «слитых» в Сеть документов также следует, что США «прослушивают» Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

В Пентагоне в свою очередь заявили, что документы не содержали информации по конкретным боевым планам. Вместе с тем в военном ведомстве оценили ущерб от произошедшего как значительный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля, отвечая на вопрос об утечке, выразил уверенность, что США или НАТО прямо вовлечены в конфликт. Он подчеркнул, что степень вовлеченности значительно растет, однако это не окажет влияния на результаты спецоперации РФ.