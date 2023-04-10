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В РАН рассказали о последствиях эволюции коронавируса «Омикрон»

Ученый Болков: геноварианты «Омикрона» могут привести к новым для иммунитета вирусам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Чем больше геновариантов штамма коронавируса «Омикрон» циркулируют в России, тем выше вероятность появления новых для иммунной системы вирусов. Теоретически это может привести к повторному заражению тех, кто уже переболел, рассказал «Известиям» 10 апреля научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, выступая на конгрессе «Человек и лекарство», сообщил, что на территории России циркулируют 611 геновариантов «Омикрона» и процесс модификации и эволюции вируса продолжается.

«Чем больше геновариантов, тем больше возможностей эволюции вируса и больше шансов, что один из них превратится в очередной устойчивый вариант «Омикрона». Также это ведет к тому, что всё больше вирусов будут новыми для иммунной системы даже тех, кто переболел. Теоретически это может обернуться повторным заражением для переболевших», — прокомментировал Болков.

При этом он отметил, что иммунитет человека устроен разумно — он вырабатывает устойчивость к разным компонентам вируса, поэтому эти варианты не будут для него совершенно новыми.

«Но это всё же ослабит возможности иммунной системы для борьбы и узнавания вируса, поэтому болезнь может произойти повторно, хотя и в более мягкой форме», — подытожил Болков.

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14 марта заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган заявил, что в отношении пандемии коронавируса многое еще останется неясным, этот процесс нельзя назвать полностью завершенным, а меры предосторожности по-прежнему должны сохраняться.

Так он прокомментировал слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, который выразил уверенность, что в 2023 году пандемия COVID-19 завершится. Об этом он сказал в тот же день при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса — младшего за вклад в здравоохранение.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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